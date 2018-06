Novi Cinema 7. Sayı Çıktı

Novi Cinema Fanzin, farklı sinema dergisinin 7 sayısı internet ortamında yayına verildi. Dergi, sürekli yeni şeyleri denemeye amaç edinerek yayın hayatını sürdürüyor. Dergi bu sayı, her yıl Haziran ayının sonlarına doğru onur yürüyüşü kutlanan lgbti+ temasını seçti. Yeni sayıda, Doğa Bekiroğlu’nun Call me by Your Name, Naz ekmekçi’nin Derek Jarman’ın Bahçesi: The Garden, Seda Bayram’ın “Umut Dolu” Film: God’s Own Country, İsmail Akçaoğlu’nun Pedro Almadovar Sinemasında Kuir Kuramı, Berkay Kılıç’ın “Ara”da Kalmışlığın Dayanılmaz Ağırlığı, İrem Turhan’ın Aşk Heybetli Bir Devrimdir: Örümcek Kadının Öpücüğü başlıklı yazıları okurlarını bekliyor.

