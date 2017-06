Michael Gracey’in yönettiği ve Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron ile Rebecca Ferguson’un oynadığı Muhteşem Süleyman (The Greatest Showman), 29 Aralık 2017’de The Moments Entertainment dağıtımıyla The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Muhteşem Showman, gösteri dünyasının doğuşunu ve hayaller gerçekleştiğinde hissettiğimiz müthiş duyguyu kutlayan, cesur ve orijinal bir müzikal. P. T. Barnum’ın hırsı ve hayal gücünden esinlenilen The Greatest Showman, yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep bir gösteriyi yaratan bir vizyonerin öyküsünü anlatıyor.