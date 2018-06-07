Beykoz Kundura Film Günleri: Bir Yaz Gecesi Sineması

Usta yönetmenlerin yaz filmleri 29 Haziran – 06 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bir Yaz Gecesi Sineması başlığında Beykoz Kundura Film Günleri etkinliğinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Charlie Chaplin’den Agnes Varda’ya dünya sinemasının usta isimlerinden eşsiz başyapıtlar bu yaz da açık havada sinemaseverlerle buluşacak. Bir Yaz Gecesi Sineması filmleri, yeni bir hayata, yeni bir aşka, yeni arzulara yelken açan, mutlu bir arayışın peşinde, kendini bulmaya çalışan karakterlerin öykülerini takip ediyor. Seçkide, gençliği, geleceği, hayalleri, yalnızlığı, arayışları, ilişkileri, heyecanı ve gerilimi içinde barındıran filmler gösterilecek.

Gösterilecek Filmler

Arka Pencere (Rear Window)



Bay Hulot’nun Tatili

(Les Vacances de Monsieur Hulot – Monsieur Hulot’s Holiday)



Bir Kır Eğlencesi (Partie de Campagne)



Gençlik Yılları (American Graffiti)



Grease



Günaydın Hüzün (Bonjour Tristesse)



Hal ve Gidiş Sıfır (Zero de Conduite)



Monika’yla Bir Yaz

(Sommaren Med Monika – Summer With Monika)



Rocherfort’lu Kızlar (Les Demoiselles de Rochefort)



Şarlo Denizde (By The Sea)

