Genndy Tartakovsky’nin yönettiği ve Adam Sandler, Andy Samberg, Kathryn Hahn ile Selena Gomez’in seslendirdiği animasyon film Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation), 13 Temmuz 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bu yaz Drac, kendi otelinde herkese tatil hizmeti vermek yerine, ilk kez kendisi de tatile çıkacak. Drac ve takımı için tatil, lüks yolcu gemisinde ve ay ışığında çok hoş başlar. Ancak bu rüya tatil, Mavis’in, babasının ilgi duymaya başladığı, geminin kaptanı Ericka’nın, karanlık bir sır sakladığını fark etmesiyle kâbusa döner.

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