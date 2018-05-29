Ayin (Yönetmen: Ari Aster)

Ari Aster’in yönettiği ve Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff ile Milly Shapiro’nun oynadığı Ayin (Hereditary), 08 Haziran 2018’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Son yılların en iyi korku filmi olarak anılan Ayin (Hereditary), Graham ailesinin tüyler ürpertici hikâyesine odaklanıyor. Ailenin en yaşlı üyesi esrarengiz anneanne Ellen’ın ölümü sonrası kızı Annie, soy ağaçlarının uğursuz ve korkunç detaylarını keşfetmeye başlar. Aile üyeleri ardı ardına kötü ve uğursuz olaylar yaşamaktadır ve kendilerine miras kalmış bu lanetten kurtulmaya çalıştıkça, kaçınılmaz sona biraz daha yaklaştıklarını fark ederler.

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