Münir Göker’in Yenikapı Hikâyeleri Adlı Kitabı’nın 2. Baskısı Çıktı

SİYAD – Sinema Yazarları Derneği onursal üyesi Münir Göker’in yaşanmış hikâyeler kitabı Yenikapı Hikâyeleri’nin 2. baskısı çıktı. Ünlü eleştirmen Doğan Hızlan, Yenikapı Hikayeleri’nin önsözünde şöyle yazıyor: “Bazı kitaplar vardır ki, içinde geçenlerin yaşamı, bir kuşağın günlüğünü oluşturur. Münir Göker’in Yenikapı Hikâyeleri bu cinsten. Kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz ki öyküler anılarla kol kola girmiş ilerliyorlar. Kurmaca nerede başlıyor, gerçek nerede sona eriyor, yoksa ikisi de hiç ağırlık kaybetmeden beraberce mi ilerliyorlar, diye soracaksınız. Güzel olan tarafı da bu zaten.” Göker’in Sait Faik Abasıyanık tadı veren hikâyelerini zevke okuyacaksınız.

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