Martin Kotik’in yönettiği ve Martin Dejdar, Ota Jirak, Martin Klasek ile Jiri Labus’un seslendirdiği animasyon film Sihirli Müze (Harvie and the Magic Museum), 08 Haziran 2018’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

En büyük tutkusu bilgisayar oyunu oynamak olan Harvie cesur ve afacan bir çocuktur. En büyük hayali, sevdiği oyunda puan rekorunu kırmak ve birinci olmaktır. Bir gün babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi’nin yıkılacağını öğrenince, arkadaşı Monica ve köpeği Jerry ile gizlice müzeye girerler. Ancak müzedeki her şey canlanınca, bilgisayar oyunlarında bile görülemeyecek ilginç bir maceranın içine girerler.

