30 ülke 90 şehirde aynı anda gerçekleştirilen ve 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Çok Kısa Filmler Festivali 2018′in İzmir ayağı Hazerfen Film Galeri tarafından 05 – 06 ve 08 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ilk kez Antalya Sinema Derneği tarafından Antalya’da organize edilen festival bu yıl Ankara, İstanbul, Antalya, Denizli ve Bursa’yı da ziyaret ediyor. 01 – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek festival, İzmir’den başka 01 – 03 Haziran 2018 tarihlerinde Denizli’de başlayıp Antalya, Ankara’ya ve İstanbul’dan sonra 08 – 10 Haziran’da Bursa’da sona erecek.

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