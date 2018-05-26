Nasır Melek’i Kaybettik

İran sinemasının ünlü ve sevilen oyuncularından, bir dönem Mısırlı oyuncu Ferit Şevki ile birlikte üçüncü başrol oyuncusu olarak sinemamızın onlarca filminde rol alan Nasır Melek, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Tahran’da hayatını kaybetti. Gerçek adı Naser Malek Motiee olan, 11 Nisan 1930 doğumlu sanatçı, Baraj adlı filmde Tarık Akan’la, Deprem adlı filmde ise Kadir İnanır’la başrolü paylaşmıştı. Sinemamızda rol aldığı filmler arasında Hırsız Kız, Kölen Olayım, Avare Aşık, İki Kızgın Adam, Sevdalılar, Aşk ve Nefret, Geçim Otobüsü gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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