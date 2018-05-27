Arda Öziri’yi Kaybettik

Dizi oyuncusu Arda Öziri, 27 Mayıs 2018 Pazar sabahı (bugün) geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Son olarak Diriliş: Ertuğrul adlı TV dizisinde rol alan oyuncu, 29 Mayıs 2018 Salı günü Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Işıkkent Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Arda Öziri, Son İstasyon adlı tek sinema filminde rol aldı. Sanatçının oynadığı TV dizileri arasında ise Ruhsar, Dadı, Yedi Numara, Kınalı Kar, Asmalı Konak, Estağfurullah Yokuşu Kampüsistan, Ah Be İstanbul, Büyük Umutlar, Kandil, Dolunay, Cemile, Akasya Durağı, Farklı Boyut, Aşkın Bedeli gibi diziler var.

İlgili