Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali 2018

Fransa merkezli, 30 ülke 90 şehirde aynı anda gerçekleştirilen ve 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Çok Kısa Filmler Festivali başvuruları başladı. Türkiye’de ilk kez Antalya Sinema Derneği tarafından Antalya’da organize edilen festivalin kapsama alanı bu yıl Ankara, İstanbul, Antalya, Denizli ve Bursa’yı da içine alacak şekilde genişletildi. 5 şehirde gerçekleşecek bu özel festivale son başvuru tarihi 02 Mayıs 2018 olarak belirlendi. 01 – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, 01 – 03 Haziran 2018 tarihlerinde Denizli’de başlayıp Antalya’ya, Ankara’ya ve İstanbul’a uğradıktan sonra 08 – 10 Haziran’da Bursa’da tamamlanacak.

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