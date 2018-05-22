Merakla Beklenen T.İ.M Filminin Fragmanı Yayınlandı

Yönetmenliğini Onur Yiğit’in üstlendiği, T.İ.M filminin fragmanı yayınlandı. Başrollerini Serdar Atacan, Emre Uzun ve Barış Can Sağır’ın paylaştığı film 29 Haziran 2018 tarihinde sinemalarda gösterime giriyor. Özel kuvvetlerde yüzbaşı olarak görev yapan Serdar Yıldırım, düzenlenen hain bir pusu sonucunda 16 silah arkadaşını kaybeder. Telsizleri kapatarak yaptığı izinsiz operasyonun ardından görevden alınır. Verilen gizli bir görev için, özel yetiştirilmiş, seçkin asker ve polislerden oluşan özel bir timin başına geçmesi istenir. Görevi kabul eden Serdar Yıldırım, T.İ.M ile birlikte şehit olan silah arkadaşları, aileleri ve ülkeleri için çetin bir mücadeleye girer.

Basın Bülteni

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