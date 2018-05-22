Cumali Ceber 2, 08 Haziran’da Vizyonda

Cumali Ceber, 08 Haziran’da ikinci filmiyle beyazperdede sevenleriyle buluşacak. Kahkaha dolu bir yol hikâyesiyle güldürecek olan Cumali Ceber 2′nin yapımcılığını Retropro ve Chantier Films ortaklaşa gerçekleştirdi. Çekimleri Adana, Antalya ve Hatay’da gerçekleştirilen devam filminde Halil Söyletmez, Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Esra İşgüzar, İsmail Düvenci, Köksal Engür ve Muhammed Cangören oynuyor.

Basın Bülteni

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