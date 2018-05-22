Janus Metz’in yönettiği ve Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard ile Tuva Novotny’nin oynadığı Borg McEnroe, 08 Haziran 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Borg McEnroe, başarı ve bedeli üzerine bir hikaye. Dünyanın en iyisi iki başarılı tenisçisinin, yirmili yaşlarının başında, kariyerlerine mahkum oluşunu anlatıyor. Tenis camiası tarafından ticarileştirilmiş iki karikatür: “Buz Borg” ve “Süper Velet”; daimi olarak birbirinin zıttı olmaya indirgenmiş “Buz ve Ateş”. 1980 Wimbledon Turnuvası’nda iki rakip, yaşadıklarını anlayabilecek tek kişinin, rakibi olan diğeri olduğunu fark eder.

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