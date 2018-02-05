Onur Yiğit’in yönettiği ve Serdar Atacan, Emre Uzun, Barış Can Sağır ile İsmet Müstecep’in oynadığı Tim, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Turan Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Özel kuvvetlerde yüzbaşı olarak görev yapan Serdar Yıldırım, hain bir pusu sonucu 16 silah arkadaşını kaybeder. Telsizleri kapatarak yaptığı izinsiz operasyonun ardından görevden alınır. Gizli bir görev için seçkin asker ve polislerden oluşan özel bir timin başına geçmesi istenir. Görevi kabul eden Serdar Yıldırım tim ile birlikte şehit olan silah arkadaşları, aileleri ve ülkeleri için çetin bir mücadeleye girer.