Mehmet Güreli’nin Yeni Filmi Dört Köşeli Üçgen, 27 Temmuz’da Sinemalarda

Mehmet Güreli’nin yeni filmi Dört Köşeli Üçgen’in vizyon tarihi açıklandı. 27 Temmuz’da izleyicisiyle buluşacak film, son olarak 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve Jüri Özel Ödüllerini kazandı. Mehmet Güreli’nin Gölge’den sonra ikinci uzun metraj sinema filmi olan Dört Köşeli Üçgen, Güreli’nin aynı zamanda dayısı olan ünlü yazar Sâlâh Birsel’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.