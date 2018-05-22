Çiçero’nun Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Dijital Sanatlar Yapımevi, yüzyılın casusu olarak da bilinen Çiçero kod adlı İlyas Bazna’nın hayatını filme çekeceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yönetmen Serdar Akar ve Çiçero rolünde izleyeceğimiz Erdal Beşikçoğlu’nun katılımıyla ilk teaser’ın gösterildiği toplantı sonrası çalışmalarına hız veren ekip, yakında çekimleri başlayacak filmin tüm hazırlıklarını tamamladı. Son yılların başarılı ve yetenekli ismi Burcu Biricik, Erdal Beşikçioğlu ile başrolü oynarken filmin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Ezel Özgün, Levent Ülgen, Açelya Özcan ve Mehmet Esen gibi sevilen isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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