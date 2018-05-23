Büyükada Adalar Kent Konseyi’nde Yazlık Sinema Keyfi Başlıyor

Adalar Kent Konseyi’nde 29 Mayıs itibariyle Eylül sonuna kadar her Salı akşamı ücretsiz film gösterimleri gerçekleşecek. Açık havada yapılacak gösterimlerde yerli yapımların bir kısmında filmlerin yönetmen ya da oyuncuları konuk olacaklar ve Melis Zararsız moderatörlüğünde, filmle ilgili kısa söyleşiler gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında 29 Mayıs’ta Kıvanç Sezer’in yönettiği, Menderes Samancılar ve Musab Ekici’nin oynadığı Babamın Kanatları filmi gösterilecek.

Basın Bülteni

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