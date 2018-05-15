11 – 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlene 11. Uluslararası Çaydaçıra Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Aralarında Bulut Aras, Gökhan Güney, Defne Yalnız, Serkan Kuru, Güngör Bayrak, Fatih Doğan, Hilal Saral, Beyza Çimenot ve Ece Müderrisoğlu gibi sanatçıların da bulunduğu, Elazığ Ramada Hotel’de yapılan törende kısa, belgesel ve uzun metraj film ödülleri açıklandı.

Basın Bülteni

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Ödüler

En İyi Belgesel Film: Kurbağa Avcıları

En İyi Kısa Film: Hikayeci

Kısa Film Mansiyon: 12 Saat

Kısa Film Mansiyon Ödülü: Saksak Bir Tütün Belgeseli

Kısa Film Jüri Özel: Doğu Yakası, Süheyla