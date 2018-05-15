Futbolcu Yetiştirmeye Adanan Bir Ömrün Belgeseli Çekildi

1970’lerin ikinci yarısından itibaren adını sıkça duyduğumuz ve futbol tarihimizin bir dönemine damga vuran, Teknik Direktör Adnan Dinçer’in hayatını konu alan Teknik Direktör: Adnan Dinçer belgeseli seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.Emre Sarıkuş’un yönettiği film, başarılarına rağmen futbol sisteminin dışına itilen 75 yaşındaki idealist teknik direktör Adnan Dinçer’in ilanla iş aramasından ve kişisel hikâyesinden yola çıkarak tamamen farklı bir bakış sunuyor.

Basın Bülteni

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