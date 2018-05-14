Nefesler Tutulsun, Üç Harfliler: Beddua Filminden Fragman Geldi

Alper Mestçi’nin yeni korku filmi Üç Harfliler: Beddua’nın fragmanı yayınlandı. Fragmanın her saniyesinde, korkunun şiddeti artarak devam ediyor. Dört genç kızın kimin tarafından edildiği belirsiz, hayatlarını cehenneme çeviren Beddua ile yüzleşmelerinin Bursa’da yaşanmış gerçek hikayesini anlatan Üç Harfliler: Beddua, 15 Haziran’da vizyonda olacak. Yurt dışındaki korku filmi meraklıları için fragmanın altyazılı versiyonu da yayınlanacak.

Basın Bülteni

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