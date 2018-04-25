Okan Üniversitesi 8. Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali Ödüllerini Veriyor

Bu yıl 8.si gerçekleştirilen, Belgesel ve Kurmaca alanında düzenlenen Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması’nın ödülleri Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen törenle 26 Nisan 2018 Perşembe günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahiplerini buluyor. Jürisinde oyuncu Mehmet Aslantuğ ve yönetmen Abdullah Oğuz’un da bulunduğu yarışmanın ödül töreni saat 19:00’da başlayacak. Yarışma, sinema eğitimi alan ya da sinemaya gönül vermiş üniversiteli gençlere, ürettikleri filmlerle kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı, üretimlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı ve ödül alan filmleri desteklemeyi amaçlıyor.

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