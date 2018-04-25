1. Afyonkarahisar Film Festivali Kısa Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Bu yıl 04 – 06 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 1. Afyonkarahisar Film Festivali’nde finalist filmler belli oldu. Toplam 311 kısa filmin katıldığı yarışmada 20 film finale kaldı. Finalist filmler Derviş Zaim’in başkanlığını yaptığı ana jüri tarafından izlenerek ödül alacak olan ilk üç film belirlenecek. Festivalde ayrıca Yücel Çakmaklı Özel Ödülü ve bir adet mansiyon ödülü de verilecek. Ana jürinin diğer üyeleri Mesut Uçakan, Tarkan Karlıdağ, Kudret Sabancı ve Ensar Altay şeklinde sıralanıyor. Ödüller 06 Mayıs’ta yapılacak törende açıklanacak.

Basın Bülteni

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