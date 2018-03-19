Yılın Merakla Beklenen Gençlik Filmi 4N1K 2’den Teaser Afiş Geldi

Fabrika Yapım – Öner Arslanel ve FOX’un ortak yapımı 4N1K 2 filmi sevenlerine müjde. Yılın en çok merakla beklenen gençlik filminin teaser afişi internet ortamında yayına verildi. İlk filmi gişede büyük başarı yakalayan fenomen hikâye 4N1K, devam filmiyle de çok konuşulacak. Senaryosu Deniz Coşkun tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu ve başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Bülent Alkış ve Deniz Özerman gibi sinemamızın genç jenerasyonunun popüler oyuncularının üstlendiği 4N1K 2 filmi, 04 Mayıs 2018 Cuma günü sinemalarımızda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Afiş / Banner

