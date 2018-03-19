Marmara Park AVM’de Zafer Algöz ile Eğlenceli Sohbet

Marmara Park AVM, Dünya Tiyatro Günü’nü gününü ünlü oyuncu Zafer Algöz ile birlikte kutlayacak. Marmara Park AVM’de 27 Mart Salı günü gerçekleştirilecek söyleşide Zafer Algöz, hayranlarına hayat ve sanat deneyimlerini eğlenceli bir şekilde aktaracak. Son dönemde özellikle Cem Yılmaz filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olarak öne çıkan Algöz, Marmara Park AVM ziyaretçilerine yeni filmi, yeni kitabı ve yeni dizisiyle ilgili bilgiler de verecek. Zafer Algöz buluşmada, hayata, oyunculuğa, yazarlığa, kültür ve sanata dair ne varsa paylaşacak.

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