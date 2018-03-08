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Yalnız Hayaller Kaldı Filminin Galasına Yoğun İlgi, Film Çok Yakında Vizyonda

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Yeşilçam’ın ünlü isimlerinin genç oyuncularla bir araya geldiği, merakla beklenen Yalnız Hayaller Kaldı filminin galası 07 Mart Çarşamba akşamı Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Film ekibinin yanı sıra Yeşilçam’ın efsane isimlerinin katıldığı galaya seyirciler yoğun ilgi gösterdiler. Başrollerini Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları Mahmut Cevher ve Perihan Savaş ile son dönemin başarılı oyuncuları Ecem Baltacı ve Açelya Elmas gibi isimler paylaşıyor.

Atılay Uluışık – Mehmet Ali Arslan

Mahmut Cevher – Levent İnanır – Nuri Alço

Perihan Savaş – Mahmut Cevher – Ecem Baltacı

Sibel Turnagöl – Perihan Savaş – Mahmut Cevher – Ecem Baltacı

Yeliz Bozkurt Üstündağ – Atılay Uluışık – Mehmet Ali Arslan

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