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Ünlü Oyuncular Bu Kez Onlar İçin Kamera Karşısına Geçti

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Ünlü oyuncular hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklarda ya da sokaklarda yaşayan hayvanların sahiplenilmesi için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen Satın Alma Sahiplen kampanyası için bir araya geldi. Kampanya için birlikte kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri anlattı. Eğlenceli bir tarzda yapılan videoda oyuncular sokaklarda ve barınaklarda yaşayan hayvanlar için sahiplenme çağrısı yaptı.

Ali Mert Yavuzcan

Ayumi Takano

Bennu Yıldırımlar / Beste Bereket

Caner Cindoruk / Ece Özdikici

Levent Üzümcü

Melis Birkan

Necip Memili / Özge Özder

Şebnem Schaefer / Sibel Taşçıoğlu

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