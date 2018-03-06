Ünlü Oyuncular Bu Kez Onlar İçin Kamera Karşısına Geçti

Ünlü oyuncular hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklarda ya da sokaklarda yaşayan hayvanların sahiplenilmesi için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen Satın Alma Sahiplen kampanyası için bir araya geldi. Kampanya için birlikte kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri anlattı. Eğlenceli bir tarzda yapılan videoda oyuncular sokaklarda ve barınaklarda yaşayan hayvanlar için sahiplenme çağrısı yaptı.

Ali Mert Yavuzcan



Ayumi Takano



Bennu Yıldırımlar / Beste Bereket



Caner Cindoruk / Ece Özdikici



Levent Üzümcü



Melis Birkan



Necip Memili / Özge Özder



Şebnem Schaefer / Sibel Taşçıoğlu

