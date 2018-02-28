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Farklı Coğrafyalardan Kadınlar Festival Baharı’nda Buluşuyor

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16. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali basın toplantısı yapıldı. Festival Direktörü Melek Özman ve Program Koordinatörü Alin Taşçıyan’ın açıklamasında, geçen yıl ülkemizde vizyona giren 151 yerli film arasında sadece 7 tanesinin kadınlar tarafından çekilmesine dikkat çekilerek, “Kadınlar neden film çekemiyorlar?” sorusunun etraflıca tartışmaya açılacağı belirtildi. Sinema sektöründeki ayrımcılık, istismar ve tacizin Türkiye’de de konuşulması gerektiği ifade edildi.

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Alin Taşçıyan

Emine Gezici Üstündağ

Melek Özman

Melek Özman – Alin Taşçıyan

Nefin Dinç

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