Farklı Coğrafyalardan Kadınlar Festival Baharı’nda Buluşuyor

16. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali basın toplantısı yapıldı. Festival Direktörü Melek Özman ve Program Koordinatörü Alin Taşçıyan’ın açıklamasında, geçen yıl ülkemizde vizyona giren 151 yerli film arasında sadece 7 tanesinin kadınlar tarafından çekilmesine dikkat çekilerek, “Kadınlar neden film çekemiyorlar?” sorusunun etraflıca tartışmaya açılacağı belirtildi. Sinema sektöründeki ayrımcılık, istismar ve tacizin Türkiye’de de konuşulması gerektiği ifade edildi.

Basın Bülteni

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Alin Taşçıyan



Emine Gezici Üstündağ



Melek Özman



Melek Özman – Alin Taşçıyan



Nefin Dinç

