7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali Ön Jüri Değerlendirmesi Sona Erdi

Atıf Yılmaz’ı anmak amacıyla düzenlenen 6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali ön jüri değerlendirilmesi tamamlandı. Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesinden geçen her kategoriden onar film, kurmaca dalında; yönetmen Barış Pirhasan, yönetmen Emine Emel Balcı ve senarist Ayhan Sonyürek’in yer aldığı jüride yarışacak. Belgesel dalındaki eserleri yönetmen Berke Baş, yönetmen Bingöl Elmas ve görüntü yönetmeni Eyüp Boz değerlendirecek. Animasyon kategorisinde ise filmler yapımcı Yonca Ertürk, yönetmen Özgür Atamer ve Doç. Dr. Levent Mercin’in jüri üyeliğinde yarışacak. Ödül alan filmler, 12 Mayıs akşamı yapılacak olan galada açıklanacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ronaldo



Sirayet



Uzak ve Yakın

