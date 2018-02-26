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Görevimiz Tatil Ekibinden Ege’ye İade-i Ziyaret

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Çekimleri İzmir Ödemiş’in Birgi Köyü’nde gerçekleşen Görevimiz Tatil turneye çıktı. Filmin yönetmeni Murat Şeker, Demet Akbağ, Zafer Algöz ve senaristi Ali Tanrıverdi, önce İzmir Mavibahçe AVM’de, ardından da Manisa Turgutlu Cinepol Sinemaları’nda Egelilerle buluştu. Turgutlu’da ekibi büyük bir sürpriz bekliyordu; sinema salonuna giren oyuncular fuayede İbrahim Tatlıses’le bir araya gelerek sohbet etti. Ardından hep birlikte Turgutlu halkıyla filmi izledi.


İzmir Ziyaretinden

Demet Akbağ – Murat Şeker – Zafer Algöz – Ali Danrıverdi

Turgutlu Ziyaretinden

İbrahim Tatlıses – Ali Tanrıverdi – Murat Şeker –
Zafer Algöz – Demet Akbağ

İbrahim Tatlıses – Demet Akbağ – Murat Şeker –
Hülya Şeker – Ali Tanrıverdi

İbrahim Tatlıses – Demet Akbağ – Murat Şeker – Zafer Algöz

Zafer Algöz – Demet Akbağ – Murat Şeker – Ali Tanrıverdi

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