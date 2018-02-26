Görevimiz Tatil Ekibinden Ege’ye İade-i Ziyaret

Çekimleri İzmir Ödemiş’in Birgi Köyü’nde gerçekleşen Görevimiz Tatil turneye çıktı. Filmin yönetmeni Murat Şeker, Demet Akbağ, Zafer Algöz ve senaristi Ali Tanrıverdi, önce İzmir Mavibahçe AVM’de, ardından da Manisa Turgutlu Cinepol Sinemaları’nda Egelilerle buluştu. Turgutlu’da ekibi büyük bir sürpriz bekliyordu; sinema salonuna giren oyuncular fuayede İbrahim Tatlıses’le bir araya gelerek sohbet etti. Ardından hep birlikte Turgutlu halkıyla filmi izledi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.



İzmir Ziyaretinden

Demet Akbağ – Murat Şeker – Zafer Algöz – Ali Danrıverdi



Turgutlu Ziyaretinden

İbrahim Tatlıses – Ali Tanrıverdi – Murat Şeker –

Zafer Algöz – Demet Akbağ



İbrahim Tatlıses – Demet Akbağ – Murat Şeker –

Hülya Şeker – Ali Tanrıverdi



İbrahim Tatlıses – Demet Akbağ – Murat Şeker – Zafer Algöz



Zafer Algöz – Demet Akbağ – Murat Şeker – Ali Tanrıverdi

