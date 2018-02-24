Işığımızın Emekçileri belgeselinin yönetmeni Metin Avdaç, yirmi sene TEİAŞ’ta yüksek gerilim teknisyeni olarak çalıştı. Tüm zorlu koşulları bilen Avdaç, risk almamak adına belgeselin yıllarca süren çekimlerini tek başına yaptı. Filmin kurgusunu Thomas Balkenhol ve Metin Avdaç birlikte yaptılar. 75 dakikalık belgeselin özgün müzikleri Güldiyar Tanrıdağılı ve Duygu Demir tarafından bestelendi. Yüksek gerilim enerji hatlarının bakım ve arızalarından sorumlu olan Babaeski ve Çorlu ekibi, arıza çıkmasın diye, Istranca dağlarından geçen ve İstanbul’un elektriğini karşılayan yüksek gerilim hatlarının bakımını yaparlar. Ekip şefleri Neşat ve Okan işleri koordine eder.