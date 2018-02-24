Hezarfen Film Galeri’den Kısa Filmcilere Duyuru

Hezarfen Film Galeri, en iyi 5 kısa filme, yaratmış olduğu fon imkanı ile Short Film Corner – Cannes Film Festivali’ne ücretsiz katılım sağlıyor. Katılım için kısa filmlerin izleme linkinin en geç 07 Mart 2018 tarihine kadar hfgaleri@gmail.com adresine gönderilmesi gerekiyor. Hezarfen Film Galeri tarafından yapılacak eleme sonucunda, 5 film ücretsiz olarak Short Film Corner’e kayıt hakkı kazanacak ve çeşitli avantajlardan faydalanacak. Bu yıl, eleme süreci daha katılaşan Short Film Corner’e, 2017 yılında 1.869 film kaydoldu ve 11.289 izleme gerçekleşti. Katılım hakkında geniş bilgiye yukarıdaki görsel üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.