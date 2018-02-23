If İstanbul’da Yarın: 24 Şubat 2018 Cumartesi

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde 24 Şubat 2018 Cumartesi günü Simon Lereng Wilmont’un Doğu Ukrayna’da bir köyde savaşın gölgesinde yaşayan 10 yaşındaki bir oğlan çocuğuyla büyükannesinin hayatlarını bir yıl boyunca izlediği filmi Uzakta Havlayan Köpekler (The Distant Barking of Dogs), 16:00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te gösteriliyor. Gösterime yönetmen de katılacak ve soruları yanıtlayacak.
- Basın Bülteni
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Sevmek Zamanı
Uğur Böceği (Lady Bird)
Uzakta Havlayan Köpekler (The Distant Barking of Dogs)