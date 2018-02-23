Çantadaki Kriptonit, İtalyan Kültür Merkezi’nde Gösteriliyor

İtalyan Kültür Merkezi, 27 Ocak 2018 Salı günü saat 19:00’da Ivan Cotroneo’nun yönettiği, Çantadaki Kriptonit (La Kryptonite Nella Borsa) adlı filmi gösteriyor. Kalabalık bir ailede büyüyen 9 yaşındaki Peppino ve süperman olduğuna inanan ondan bir yaş büyük Gennaro’nun günleri sokaklarda gösteri yapan akrabaları Titina ve Salvatore ile annesi ve babası arasında geçmektedir. Gennaro birden ölünce, Peppino’nun hayal gücü devreye girer ve kuzeninin hep kendisini yerine koyduğu süperman olduğunu düşünmeye başlar. Napolili bu hayali arkadaş vasıtasıyla, Peppino yetişkinlerin dünyasına yaklaşmayı başarır.