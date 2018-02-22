The Crossbreed’den Karakter Afişleri Yayınlandı

Vizyona gün sayan korku gerilim filmi Melez’den (The Crossbreed) karakter afişleri yayınlandı. Biray Dalkıran’ın Amerika’da tamamı Amerikalı oyuncularla çektiği filmin vizyon tarihi yaklaştıkça, filme olan merak ve heyecan giderek daha da artıyor. 02 Mart’ta tüm Türkiye’de gösterime girecek olan filmin vizyona 20 gün, 15 gün ve 10 gün kala paylaşılan özel teaserları büyük ilgi uyandırdı. Türkiye için hazırlanan teaserlar sinemasever sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Heyecanlı bekleyiş sürerken filmin karakter afişleri de yayınlandı. başrol oyuncuları Angela Durazo, Nathan Schellerup ve Katy Bentz’in özel karakter afişleri görücüye çıktı.

Basın Bülteni

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