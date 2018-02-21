Kısa Nettir Kısa Film Kolektifi 3. Kısa Film Festivali

Kısa film festivallerinde kaçırılan ya da tekrar izlenmek istenen kısa filmleri gösterime sunmak, amatör ve profesyonel sinemacıları aynı platformda buluşturmak amacıyla hayata geçirilen ve bu sene üçüncüsü düzenlenen Kısa Film Kolektifi Festivali, 01 – 16 Mart 2018 tarihleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kısa Film Kolektifi 3. Kısa Film Festivali sayesinde kısa film severler, birbirinden güzel kısa filmleri izleme fırsatı bulabilecek. Festival kapsamında ayrıca, “Kolektif Muhabbet” adı altında sinemanın önemli isimleriyle söyleşiler ve “Görüntünün Yolculuğu” isimli fotoğraf sergisi de düzenlenecek.

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