4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali

2014 yılında “Bu Festival Marmaris’in, Marmaris Hepimizin” sloganıyla yola çıkan ve bugün geldiğimiz noktada gerek festivale başvuran film sayısı, gerekse nitelik açısından ülkemizdeki benzer festivaller arasında kısa süre içinde kendisine saygın bir yer edinen Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl Ekim ayında dördüncü kez konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Tamamen gönüllülük esasına dayalı MarmariSANart topluluğunun bir projesi olan festivalimiz sanatı geniş kitlelere ulaştırmayı, alternatif turizme zemin oluşturmayı, yerli ve yabancı genç yönetmenlerin çalışmalarını seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor. Marmaris’i kısa filmin merkezi konumuna getirerek Marmaris ve çevresinin kısa film platosu olarak kullanımı yönünde çalışmalar yapmak, yurtiçinden ve yurtdışından festivale katılan kısa film yönetmenlerine film çekme olanağı sağlamak da festivalin gelecekteki hedefleri arasında yer alıyor.

Songül Bostancı Öztürk – Nevriye Başaran Erkinisli – Şeref Öztürk

