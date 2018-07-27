4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ne Rekor Katılım

Bu yıl, 09 – 14 Ekim 2018 tarihleri arasında dördüncüsü yapılacak olan Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ne duyulan ilgi, her yıl katlanarak devam ediyor. Türkiye’den 417, dünyadan 1380 olmak üzere toplamda 1797 film Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurdu. Ön jüri ve uluslararası seçici kurul tarafından seçilen 200’e yakın film, festival boyunca sinemaseverlere sunulacak, Festival, başta Hollanda olmak üzere dünyanın en önemli kısa filmleri ve yönetmenlerine ev sahipliği yapacak. Hollanda Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun desteğini de alan film festivalinde, bu yıl bir gün Hollanda Sineması’na ayrılacak.

Basın Bülteni

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İkinci Basın Toplantısından



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