Bizim Köyün Şarkisi’nda Barış Manço Rüzgarı

30 Mart’ta vizyona girecek olan Bizim Köyün Şarkısı filmi Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı “Yine Yol Göründü Gurbete” ile renklendi. Filmde rol alan çocuk oyuncu Eda Döğer’in seslendirdiği şarkıya çekilen klip izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Mithat İnandım’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, İskender Paydaş’ın aranjesini yaptığı “Yine Yol Göründü Gurbete” adlı Barış Manço şarkısına çekilen, filmin görüntülerinin de yer aldığı klip, BKM Film’in sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı anda beğeni yağmuruna tutuldu. Şehir hayatından uzakta, dostluğun ve hayallerin hikâyesini anlatan sıcacık bir aile filmi Bizim Köyün Şarkısı, 30 Mart’ta gösterimde.

Basın Bülteni

Klibi izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.