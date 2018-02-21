Deniz Güvenç ile Zaim Güvenç’in yönettiği ve Yeşil Salkım, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ile Deniz Güvenç’in oynadığı Eğreti Gelin: Ladik, 13 Nisan 2018’de MC Film dağıtımıyla Film Tayfası – Sinemedya Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kostak Emine, Eğreti Gelin olarak yaşadığı için çevre tarafından dışlanır. 40’lı yaşlarında kız kardeşi Dila’nın yanına sığınmıştır. Eğreti Gelin olarak gittiği delikanlılardan biri olan Hakan, Emine’nin hayatı boyunca aşık olduğu tek adamdır. Diğeri de Hakan’dan olan olan kızı Ladik’tir. Ladik teyzesi Dilan’ın zoru ile evlendirildiyse de bu evliliği sürdüremez. Kocasını terk eder Ankara’ya doğru yolculuğa çıkar.