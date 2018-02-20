16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

Filmmor Kadın Kooperatifi, bu yıl Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin 16.’sını düzenliyor. 10 Mart’ta İstanbul’da başlayacak festival, 10 Mayıs’a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil 8 şehirde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor. 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde izleyiciler kadın yönetmenlerin kadın filmlerinden öte, sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadınların, 21. yüzyılın ustalarının sinemayla dansını izleme olanağı bulacak. “Ne söz biter, ne yol, ne de düş” diyen festival bu yıl, Türkiye ve dünyadan 48 filmle birlikte söyleşiler, atölyeler ve workshoplar, toplu gösterimlerle dolu dolu bir program sunacak.

Basın Bülteni

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