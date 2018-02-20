Seyircide Hadi Be Oğlum, Gişede Black Panther

Bu hafta sonu gösterime giren Kıvanç Tatlıtuğ’un filmi Hadi Be Oğlum, 232 bin 672 seyirciyle ilk sırada yer alırken, Interpress’in derlediği bilgilere göre, 229 bin 635 seyircinin izlediği Black Panther ise 3,66 milyon Türk lirası hasılatla zirvede yer aldı. Şahan Gökbakar’ın yeni filmi Kayhan, ikinci hafta sonunda 108 bin 839 seyirci ile üçüncü sırada yer aldı. Cebimdeki Yabancı, 95 bin 402 seyirciyle listede kendine dördüncü sıradan yer bulurken, Özgürlüğün Elli Tonu ise haftayı 70 bin 90 seyirciyle oldu. Hafta sonunun asıl sürprizi ise sadece Gaziantep’te gösterilen Antep Fıstığı oldu. Film, ilk üç günde toplamda 12 bin 365 seyirciyle önemli bir başarıya imza attı.