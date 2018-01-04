James Foley’in yönettiği ve Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson ile Eloise Mumford’un oynadığı Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed), 09 Şubat 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Jamie Dornan ve Dakota Johnson, dünya çapında çok ilgi gören ve çok satan “Elli Ton” fenomeninin üçüncü bölümünden uyarlanan Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) filminde Christian Grey ve Anastasia Steele rolleriyle geri dönüyor. Seri filmin yeni bölümü, tüm dünyada 950 milyon doların üzerinde hasılat yapan 2015 ve 2017 yıllarının gişe rekortmeni filmlerindeki olayların devamını konu alıyor.