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If İstanbul Açılış Partisi Kendine Has Bir Atmosferde Gerçekleşti

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If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış partisi 17 Şubat gecesi gerçekleşti. Babylon’da düzenlenen parti, 2018’e damgasını vuracak yeni isimleri ve alternatif müziğin en beğenilen gruplarını ağırladı. İlk kez sahne alan Ati ve Aşk Üçgeni grubu gecenin açılışını yaparken, Berlin’den gelen Ah! Kosmos ise yeni parçalarını ilk defa If’çilerle paylaştı. Jakuzi’den Kutay Soyocak ve Palmiyeler’den Mertcan Mertbilek’in performansları da If’çilere unutulmaz anlar yaşattı.

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