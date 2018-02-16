Vahşiler (Yönetmen: Scott Cooper)

Scott Cooper’ın yönettiği ve Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi ile Jesse Plemons’un oynadığı Vahşiler (Hostiles), 23 Şubat 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

1892’de geçen film, direnişten sonra ölmekte olan bir Cheyenne reisi ve ailesini kabile topraklarına geri götürmeyi kabul eden bir Yüzbaşının hikâyesini anlatıyor. Tecrit edilmiş bir karakol olan Fort Berringer’den, Montana çayırlarına korkunç ve tehlikeli bir yolculuk yaparlarken, ailesi öldürülmüş genç bir dul ile karşılaşırlar. Düşman Komançiler ve yol boyunca karşılaştıkları çeşitli tehlikeleri yenmek için bütün güçlerini birleştirmeleri gerekir.