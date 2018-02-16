Sevgililer Gününde Dünyaca Ünlü Yönetmen Ferzan Özpetek’ten Aşk Yorumu Geldi

Vizyona girdiği günden bu yana sinema izleyicisinin ilgi odağı olan Cebimdeki Yabancı filminin yapımcısı Ferzan Özpetek, Sevgililer Günü’nde Soho House’da yapılan özel gösterimde seyirci ile buluştu. Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi oyunculardan oluşan kadrosuyla beyazperdede seyirciyle buluşmaya devam eden ve izleyenlerden övgüler toplayan filmin sevgililer gününde gerçekleşen özel gösteriminin ardından gelen soruları yanıtlayan Ferzan Özpetek, gelen aşk sorusunu “Telefonlar yokken aşk daha güzeldi. Cep telefonlarıyla birlikte romantizm artık yok.” cümleleriyle yanıtladı.

Basın Bülteni

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