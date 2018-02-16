Beyond24 Istanbul’un Biletleri Satışa Sunuldu

03 – 04 Mart’ta Güverte Film tarafından düzenlenecek Beyond24 İstanbul’da Yavuz Turgul ve Tony Gatlif gibi isimlerin de yer aldığı 60’a yakın konferans ve panel gerçekleşecek. Beyond24 İstanbul, sinemanın ihtiyaç duyduğu motivasyon ve kaynağa, diğer yaratıcı sektörlerle kuracağı etkileşimle ulaşmasına imkan yaratmayı öncelikli hedefi olarak belirliyor. Teknoloji, iletişim, medya, eğlence gibi film dünyasıyla güçlü ilişkilere, ancak kısıtlı fikir alışverişine sahip alanlardan uzmanları film sektörüyle bir araya getirmeyi amaçlayan Beyond24 İstanbul, bu amacı doğrultusunda zengin içerikli konferans serisi ve kariyer alanıyla herkesi etkinliğe davet ediyor.

Tony Gatlif



Yavuz Turgul

