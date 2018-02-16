09 Mart’ta Vizyona Girecek Mahalle Filmi İçin 4 Görevi Birden Üstlendiler

Yakın arkaş olan başarılı ve sevilen oyuncular Buğra Gülsoy, Serhat Teoman ve Emre Erkan, 09 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanan Mahalle filmi için 4 görevi birden üstlendi. Emre Erkan ile birlikte filmin senaryosunu yazan Serhat Teoman ve Buğra Gülsoy aynı zamanda rol de aldıkları filmin yönetmen koltuğunda da otururken Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan ve Mert Öner’in kurdukları Get Yapım, bu filmde Med Yapım ile ortak yapımcılık da yapıyor.

Basın Bülteni

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