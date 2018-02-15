Özgür Bakar’ın yönettiği ve Ayçin Tuyun, Süleyman Kabaali, Zeynep Turpçu ile Yüksel İvgen’in oynadığı Alem-i Cin, 23 Şubat 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Rue de Pera Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yeliz yirmibeşinci yaş gününden itibaren O’nu çağıran çeşitli kâbuslar görmeye başlar. İçinde bulunduğu durum derinleştikçe ailesi ile ilgili gizli kalmış çok büyük sırlar ortaya çıkar. Bu durumdan sıyrılmaya çalıştıkça daha büyük kâbusların içine çekilen Yeliz’e eski bir aile dostu yardım etmek ister ama düşman bu dünyadan değildir. Hep birlikte, tüm aile ve çevresi insanın aklını zorlayan cinler alemi ile tanışırlar, yani “Alem-i Cin”le.