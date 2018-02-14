Nuray Hafiftaş’ı Kaybettik

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, 14 Şubat 2018 Çarşamba günü (bugün) hayatını kaybetti. Hafiftaş, 08 Ağustos 1964 tarihinde Ardahan ilinin Çıldır ilçesinde doğdu. İstanbul Radyosu’nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının, söz ve bestesi kendisine ait 100’ü aşkın eseri var. Ahu Gözlüm ve Ozanlar Yaylası adlı iki adet sinema filminde de rol alan Nuray Hafiftaş’ın cenazesi, 15 Şubat 2018 Perşembe günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.